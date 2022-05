Isola dei Famosi 2022, anticipazioni della 19ma puntata: chi accetterà il prolungamento? (Di lunedì 23 maggio 2022) Stasera su Canale 5 alle 21:45 torna l'Isola dei Famosi 2022: ecco le anticipazioni della puntata e le novità da Playa Palapa. Stasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022. Il reality show questa sera metterà i naufraghi di fronte ad una difficile decisione: chi di loro sceglierà di accettare il prolungamento e continuare la sua avventura sull'Isola? Nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2022 e con le anticipazioni di una nuova puntata condotta, come sempre, da Ilary Blasi, affiancata in studio dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 23 maggio 2022) Stasera su Canale 5 alle 21:45 torna l'dei: ecco lee le novità da Playa Palapa. Stasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuovadell'dei. Il reality show questa sera metterà i naufraghi di fronte ad una difficile decisione: chi di loro sceglierà di accettare ile continuare la sua avventura sull'? Nuovo appuntamento con l'deie con ledi una nuovacondotta, come sempre, da Ilary Blasi, affiancata in studio dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In ...

