Il centrodestra insorge e riscoppia il caso catasto: ennesima grana per il governo (Di lunedì 23 maggio 2022) Nuovo caso sul catasto. A due settimane dal faticoso accordo con il centrodestra che ha portato alla parziale modifica della riforma tracciata dal governo, sono le raccomandazioni della Commissione europea a suscitare la veemente reazione della Lega. L'Italia deve attuare le riforme, a partire da quelle previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, e quindi fisco, catasto, lavoro e concorrenza, chiede l'esecutivo di Bruxelles che, in particolare sugli immobili, aggiunge: «i valori catastali, che servono come base per il calcolo dell'imposta, sono in gran parte superati», occorre «allineare i valori catastali ai valori correnti di mercato». Nodo, quest'ultimo, su cui si era faticosamente battuto il centrodestra ottenendo una mediazione con l'esecutivo. È quindi ...

