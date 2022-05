Giovanni Falcone L’uomo che sfidò Cosa Nostra film stasera in tv 23 maggio: cast, trama, streaming (Di lunedì 23 maggio 2022) Giovanni Falcone L’uomo che sfidò Cosa Nostra è il film stasera in tv lunedì 23 maggio 2022 in onda in seconda serata su Rai Premium. La pellicola racconta del giudice Giovanni Falcone in occasione della commemorazione della strage di Capaci. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI Cosa C’È IN TV Giovanni Falcone L’uomo che sfidò Cosa Nostra: cast La regia è di Andrea e Antonio Frazzi. Il cast è composto da Massimo Dapporto, Elena ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 23 maggio 2022)cheè ilin tv lunedì 232022 in onda in seconda serata su Rai Premium. La pellicola racconta del giudicein occasione della commemorazione della strage di Capaci. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRIC’È IN TVcheLa regia è di Andrea e Antonio Frazzi. Ilè composto da Massimo Dapporto, Elena ...

Advertising

fanpage : Sono passati 30 anni dalla strage di #Capaci. Mille chili di tritolo sbalzano in aria le auto in cui il giudice ant… - SkyTG24 : Per uccidere Giovanni #Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i 3 uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicill… - EnricoLetta : « La mafia non è invincibile, avrà una fine » Giovanni #Falcone. Il ricordo del sacrificio suo e di Francesca Morvi… - nicolewerlai : RT @maurobiani: #GiovanniFalcone Oggi, Istituto Comprensivo 'Giovanni Falcone' a Grottaferrata (Roma) - CinziaAnselmi2 : RT @AdmGov: A 30 anni dalla strage di Capaci ADM ricorda il sacrificio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicill… -