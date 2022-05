Festa Scudetto Milan, Maignan e Krunic con lo striscione “La Coppa Italia mettitela nel …” (FOTO) (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Milan torna a vincere lo Scudetto e le citazioni non mancano. “La Coppa Italia mettila nel cul*“, si legge sullo striscione alzato da Mike Maignan e Rade Krunic sul pullman scoperto rossonero, che sta attraversando la città in direzione Duomo. La frase è chiaramente riferita all’Inter, vincitrice appunto della Coppa Italia, ma battuta nella volata Scudetto dal Milan. Si tratta di una citazione dello storico striscione alzato al cielo da Massimo Ambrosini durante la Festa Champions. “Lo Scudetto mettitelo nel cul*” recitava il vessillo issato per pochi secondi dal rossonero, prontamente FOTOgrafato. #Milan #Inter ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Iltorna a vincere loe le citazioni non mancano. “Lamettila nel cul*“, si legge sulloalzato da Mikee Radesul pullman scoperto rossonero, che sta attraversando la città in direzione Duomo. La frase è chiaramente riferita all’Inter, vincitrice appunto della, ma battuta nella volatadal. Si tratta di una citazione dello storicoalzato al cielo da Massimo Ambrosini durante laChampions. “Lomettitelo nel cul*” recitava il vessillo issato per pochi secondi dal rossonero, prontamentegrafato. ##Inter ...

