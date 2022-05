Festa della Salute a Ragusa: strepitoso successo (Di lunedì 23 maggio 2022) Ragusa – La Festa della Salute a Ragusa ha chiuso la sua settima edizione portando a casa un risultato straordinario in termini di partecipazione. Non c’è stato un solo evento che non abbia avuto un riscontro positivo.La maniFestazione organizzata dalla rete i Petali del Cuore che rappresenta tante Associazioni di Volontariato, le Unità Operative dell’ASP, in primis il Dipartimento di Prevenzione, con la Medicina Sportiva e il Centro Screening; l’UOS di Educazione alla Salute, il Pronto Soccorso e l’UOC Ostetricia e Ginecologia e l’UOSD di Malattie Infettive dell’ospedale “Giovanni Paolo II”; l’UOC Dipendenze Patologiche, l’UOS di Comunicazione e il Team Allattamento. Strutture sanitarie che in sinergia con l’Istituto alberghiero “Galileo-Ferrarsi”; la direzione ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 23 maggio 2022)– Laha chiuso la sua settima edizione portando a casa un risultato straordinario in termini di partecipazione. Non c’è stato un solo evento che non abbia avuto un riscontro positivo.La manizione organizzata dalla rete i Petali del Cuore che rappresenta tante Associazioni di Volontariato, le Unità Operative dell’ASP, in primis il Dipartimento di Prevenzione, con la Medicina Sportiva e il Centro Screening; l’UOS di Educazione alla, il Pronto Soccorso e l’UOC Ostetricia e Ginecologia e l’UOSD di Malattie Infettive dell’ospedale “Giovanni Paolo II”; l’UOC Dipendenze Patologiche, l’UOS di Comunicazione e il Team Allattamento. Strutture sanitarie che in sinergia con l’Istituto alberghiero “Galileo-Ferrarsi”; la direzione ...

Advertising

GoalItalia : Casa Milan, una serata di festa indimenticabile ?? L'arrivo della squadra e della dirigenza per le celebrazioni ros… - rtl1025 : ??La festa #Scudetto del #Milan prosegue nelle vie della città: prima di partire per il tour che li condurrà fino a… - cmdotcom : Ibra re e capo popolo della festa a Casa Milan: 'Non è Milano, ma è tutta Italia che è rossonera' VIDEO… - sportli26181512 : Manchester City campione in Premier League, festa in città con i tifosi: le foto: Migliaia di tifosi del Manchester… - PenelopeRuzy : RT @Giovann36202660: Festa della Liberazione, buon 25 Aprile #25aprile2022 a tutti ?????? -