Clarissa Selassiè, l’ex gieffina finisce sotto i ferri: “Ho avuto paura…” | Ecco le sue condizioni (Di lunedì 23 maggio 2022) Clarissa Selassiè ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico per aumentare le dimensioni del seno, Ecco com’è andata. Nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP abbiamo potuto conoscere meglio le sorelle Selassié, senza dubbio tra le principali protagoniste all’interno della Casa più spiata d’Italia. Jessica Selassié è risultata la trionfatrice del GF Vip 6, ma anche Lulù e Clarissa hanno attirato le attenzioni dei fan più accaniti del reality show. Un interesse che non è scemato nemmeno dopo la conclusione del programma. Se da una parte Lulù cerca di andare avanti dopo la traumatica rottura con Manuel Bortuzzo, dall’altra Clarissa ha deciso di sottoporsi ad un’operazione chirurgica che ha voluto raccontare lei stessa sui suoi ... Leggi su topicnews (Di lunedì 23 maggio 2022)ha deciso diporsi ad un intervento chirurgico per aumentare le dimensioni del seno,com’è andata. Nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP abbiamo potuto conoscere meglio le sorelle Selassié, senza dubbio tra le principali protagoniste all’interno della Casa più spiata d’Italia. Jessica Selassié è risultata la trionfatrice del GF Vip 6, ma anche Lulù ehanno attirato le attenzioni dei fan più accaniti del reality show. Un interesse che non è scemato nemmeno dopo la conclusione del programma. Se da una parte Lulù cerca di andare avanti dopo la traumatica rottura con Manuel Bortuzzo, dall’altraha deciso diporsi ad un’operazione chirurgica che ha voluto raccontare lei stessa sui suoi ...

