Si ferisce per scappare da bulli razzisti, amputato dito a bimbo di 11 anni (Di domenica 22 maggio 2022) Stava scappando dai dei bulli razzisti che volevano picchiarlo, e nel tentativo di sfuggire alla loro violenza è rimasto ferito su una recisione, una ferita tanto grave che i medici hanno poi dovuto amputargli un dito. È accaduto in... Leggi su today (Di domenica 22 maggio 2022) Stava scappando dai deiche volevano picchiarlo, e nel tentativo di sfuggire alla loro violenza è rimasto ferito su una recisione, una ferita tanto grave che i medici hanno poi dovuto amputargli un. È accaduto in...

Advertising

Titty48286633 : Se una persona non considera IMPORTANTE quello che per te è importante non considera importante nemmeno i tuoi sent… - GiusyIannelli4 : RT @marcello_cosma: @aboubakar_soum Solidarietà per essere stato discriminato come persona. Però come sindacalista ci dica cosa ha fatto ne… - SadalSuud33 : RT @cammisafra: Io credo soltanto nella parola. La parola ferisce, la parola convince, la parola placa. Questo, per me, è il senso dello sc… - cammisafra : Io credo soltanto nella parola. La parola ferisce, la parola convince, la parola placa. Questo, per me, è il senso… - Maria50573756 : @lontano2009 Per alcune cose che ho letto e che lui giustamente ignora e fa benissimo. Perché alla fine chi di male… -