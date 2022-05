Risultati classifica Serie A LIVE: sale la febbre per il duello Milan-Inter (Di domenica 22 maggio 2022) Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della trentottesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla trentottesima giornata di Serie A che si svolgerà tra venerdì 20 e domenica 22 maggio: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Ultima giornata di campionato con occhi puntati sul duello Scudetto tra Milan e Inter che si definirà nel tardo pomeriggio di domenica tra San Siro e il Mapei Stadium. Turno che in realtà scatterà di venerdì con l’anticipo tra Toro e Roma per favorire i giallorossi nella preparazione alla finale di Conference League. Sabato dedicato alla restante corsa europea tra Fiorentina, Atalanta e Lazio, mentre a chiudere i brividi salvezza tra ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022)A: tutti gli aggiornamenti della trentottesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla trentottesima giornata diA che si svolgerà tra venerdì 20 e domenica 22 maggio: i, lae i marcatori delle partite. Ultima giornata di campionato con occhi puntati sulScudetto trache si definirà nel tardo pomeriggio di domenica tra San Siro e il Mapei Stadium. Turno che in realtà scatterà di venerdì con l’anticipo tra Toro e Roma per favorire i giallorossi nella preparazione alla finale di Conference League. Sabato dedicato alla restante corsa europea tra Fiorentina, Atalanta e Lazio, mentre a chiudere i brividi salvezza tra ...

