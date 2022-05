Playoff Serie B, LIVE Monza-Brescia 0-1 (Di domenica 22 maggio 2022) Nella domenica di calcio in cui è stato assegnato lo scudetto, in Serie B è in programma il ritorno della semifinale Playoff promozione... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022) Nella domenica di calcio in cui è stato assegnato lo scudetto, inB è in programma il ritorno della semifinalepromozione...

Advertising

GazzettadiSiena : Il riassunto di tutte le partite del post season dalla Serie D alla Terza Categoria - Cityrumors_it : Serie D, la Vastese batte il Nereto (1-2) e conquista i playoff contro il Trastevere VIDEO #nereto #playoff… - JamalJa04418423 : RT @UMessina2021: ????'?????? ?????? ??????????...????°?????????????? - questa sera, 22 maggio - ore 21:00 - Risultati dei PlayOff di serie C - Le interviste… - JamalJa04418423 : RT @UMessina2021: #LaGazzettadelloSport #LaStampa ?? Domenica, 22 maggio 2022. @Gazzetta_it . Edizione Sicilia & Calabria ?? Allegati tro… - sportli26181512 : Monza-Brescia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Forte del successo al 'Rigamonti' per 2-1, i… -