Papa Francesco: “Chiediamo lo spirito della pace per i responsabili delle nazioni” (Di domenica 22 maggio 2022) CITTÀ DEL VATICANO – “Più sentiamo che il cuore è agitato, più avvertiamo dentro di noi nervosismo, insofferenza, rabbia, più dobbiamo chiedere al Signore lo spirito della pace” e “Chiediamolo anche per chi vive accanto a noi, per chi incontriamo ogni giorno, e per i responsabili delle nazioni”. Lo ha detto Papa Francesco al Regina Caeli. Da Cascia il suo più stretto collaboratore, il cardinale Segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, ha espresso l’auspicio che “siano avviati al più presto i negoziati e si possa giungere finalmente alla tanto desiderata pace”. In questo la Santa Sede resta a disposizione per facilitare il processo. “Il Papa potrebbe ancora continuare a svolgere un ruolo molto ... Leggi su lopinionista (Di domenica 22 maggio 2022) CITTÀ DEL VATICANO – “Più sentiamo che il cuore è agitato, più avvertiamo dentro di noi nervosismo, insofferenza, rabbia, più dobbiamo chiedere al Signore lo” e “lo anche per chi vive accanto a noi, per chi incontriamo ogni giorno, e per i”. Lo ha dettoal Regina Caeli. Da Cascia il suo più stretto collaboratore, il cardinale Segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, ha espresso l’auspicio che “siano avviati al più presto i negoziati e si possa giungere finalmente alla tanto desiderata”. In questo la Santa Sede resta a disposizione per facilitare il processo. “Ilpotrebbe ancora continuare a svolgere un ruolo molto ...

