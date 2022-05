Milano | Atm | ' stazione Duomo chiusa | poi anche Segesta e Ippodromo'

(Di domenica 22 maggio 2022), 22 mag. (Adnkronos) - "Su disposizione della Questura, la. Per la piazza usate S. Babila, Cordusio, Montenapo o Missori. Per cambiare linea usate Loreto, Cadorna o Centrale. Chiuderemo le stazioni M5 diper permettere l'uscita dei tifosi dallo stadio". Così Atm, la società del trasporto pubblico di, su Twitter.

Gli spettatori, già dalla ore 14, hanno iniziato ad affluire in piazza Duomo per essere sicuri di poter assistere al concertone di Radio Italia iniziato alle 20.10. Intanto per oggi, l'azienda che gestisce i trasporti pubblici a Milano, ha fatto sapere che poco prima della fine della partita dell'Inter chiuderà su disposizione della Questura le stazioni. Che questa sera verrà assegnato al Milan o all'Inter, alla fine dell'ultima giornata del campionato di Serie A, riempiendo la città di tifosi.