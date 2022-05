“Ma avete visto la sua faccia?”. Carmen Di Pietro, qualcosa non torna: bufera sull’Isola dei Famosi (Di domenica 22 maggio 2022) Nella puntata di venerdì l’Isola dei Famosi ha fatto il pieno di ascolti. Il reality guidato da Ilary Blasi ha battuto la finale di The Band su Rai1 condotto da Carlo Conti. L’Isola ha ottienuto 2.406.000 telespettatori con il 19.20% di share, mentre The Band si era fermata a 2.207.000 telespettatori con il 14.40% di share, un leggero aumento rispetto alla settimana precedente che però non è bastato a battere la concorrenza di Canale 5. Numeri, per entrambi, non altissimi dal momento che l’offerta tv è frammentata e la serata con temperature estive spinge ad uscire più che restare a casa. Tante le emozioni che ha regalato il reality. Tra queste il confronto tra Edoardo Tavassi e il padre. “Tutte le cose che sono successe in passato sono perdonate, non ho nessun rancore, sono contento che stai facendo il padre dei miei fratelli in modo esemplare. Si riparte da zero ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 22 maggio 2022) Nella puntata di venerdì l’Isola deiha fatto il pieno di ascolti. Il reality guidato da Ilary Blasi ha battuto la finale di The Band su Rai1 condotto da Carlo Conti. L’Isola ha ottienuto 2.406.000 telespettatori con il 19.20% di share, mentre The Band si era fermata a 2.207.000 telespettatori con il 14.40% di share, un leggero aumento rispetto alla settimana precedente che però non è bastato a battere la concorrenza di Canale 5. Numeri, per entrambi, non altissimi dal momento che l’offerta tv è frammentata e la serata con temperature estive spinge ad uscire più che restare a casa. Tante le emozioni che ha regalato il reality. Tra queste il confronto tra Edoardo Tavassi e il padre. “Tutte le cose che sono successe in passato sono perdonate, non ho nessun rancore, sono contento che stai facendo il padre dei miei fratelli in modo esemplare. Si riparte da zero ...

