Liverpool, Klopp: “Complimenti al City e Guardiola per la vittoria” (Di domenica 22 maggio 2022) Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo l’ultimo match stagionale giocato e vinto contro il Wolves. “Devo iniziare facendo le congratulazioni al City e a Guardiola per la vittoria del campionato. Ma non è stato certo il risultato che auspicavamo, non sapevo esattamente il punteggio di Etihad ma quando sai che sono sotto di uno, poi di due addirittura? Ovviamente abbiamo avuto un momento di delusione bello grosso”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Jurgen, tecnico del, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo l’ultimo match stagionale giocato e vinto contro il Wolves. “Devo iniziare facendo le congratulazioni ale aper ladel campionato. Ma non è stato certo il risultato che auspicavamo, non sapevo esattamente il punteggio di Etihad ma quando sai che sono sotto di uno, poi di due addirittura? Ovviamente abbiamo avuto un momento di delusione bello grosso”. SportFace.

