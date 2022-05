“Il suo cuore ha ceduto”. Lutto nella musica, il famoso cantautore si è spento così (Di domenica 22 maggio 2022) Lutto nel mondo della musica, è morto Bob Neuwirth, il prolifico cantautore, pittore e confidente di Bob Dylan. L’uomo si è spento all’età di 82 anni. Secondo la sua compagna, Paula Batson, Neuwirth è morto per insufficienza cardiaca il 18 maggio a Santa Monica, in California. “Mercoledì sera a Santa Monica, il grande cuore di Bob Neuwirth ha ceduto”, ha scritto la famiglia di Neuwirth in una dichiarazione vista da Variety . “Per oltre 60 anni, Bob è stato l’epicentro di momenti culturali da Woodstock, a Parigi, ‘Don’t Look Back’ a Monterey Pop, ‘Rolling Thunder’ a Nashville e L’Avana”, continua. E ancora: “Bob Neuwirth era un generoso istigatore che spesso produceva e faceva accadere le cose in modo anonimo. L’arte è ciò che gli importava, non il merito. È stato un artista, un ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 22 maggio 2022)nel mondo della, è morto Bob Neuwirth, il prolifico, pittore e confidente di Bob Dylan. L’uomo si èall’età di 82 anni. Secondo la sua compagna, Paula Batson, Neuwirth è morto per insufficienza cardiaca il 18 maggio a Santa Monica, in California. “Mercoledì sera a Santa Monica, il grandedi Bob Neuwirth ha”, ha scritto la famiglia di Neuwirth in una dichiarazione vista da Variety . “Per oltre 60 anni, Bob è stato l’epicentro di momenti culturali da Woodstock, a Parigi, ‘Don’t Look Back’ a Monterey Pop, ‘Rolling Thunder’ a Nashville e L’Avana”, continua. E ancora: “Bob Neuwirth era un generoso istigatore che spesso produceva e faceva accadere le cose in modo anonimo. L’arte è ciò che gli importava, non il merito. È stato un artista, un ...

Advertising

AmiciUfficiale : Anima e cuore rock per Luigi! Per votare per lui manda un sms al 477.000.1 indicando il suo nome o il codice 03, tr… - ItaliaTeam_it : L’operazione al cuore a dicembre, il rientro alle competizioni e nella notte il trionfo nel suo amato scratch nella… - VirginioNero : Auguri alla mia @LauraPausini Anima speciale, in grado di stare sui palchi di tutto il mondo e allo stesso tempo a… - pasqualecerbone : In un suono pieno della sua voce Sentivo i battiti del suo cuore Piu' vicini del mio stesso corpo Mi sentivo… - ainoelpisa : Io quel tipo di persona che testa e cuore fanno a botte sempre ... Ma solitamente vince la testa ... La razionalità… -