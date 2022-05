"Dove voglio essere eletto". Massimo Giletti vuota il sacco, pronto il salto in politica? (Di domenica 22 maggio 2022) Massimo Giletti in politica. Da tempo la possibile discesa in campo del conduttore di La7 è sulla bocca di tutti. A fare chiarezza ci pensa così il diretto interessato e, sulla sua candidatura come sindaco di Torino o Roma, spiega: "L'unico incarico al quale penserei è quello di presidente della Regione, perché in quel ruolo hai la capacità di incidere". Una grande ambizione quella del giornalista, che al Corriere della Sera ammette di rimanere nella rete di Urbano Cairo con il suo Non è l'Arena: "Il rapporto con il presidente è molto profondo. Non potrò mai dimenticare la mattina in cui chiusero la bara di mio padre: sentii una mano sulla spalla ed era lui. Al di là della televisione e di quello che sarà il mio futuro ho una certezza: a Cairo sarò riconoscente per sempre". Come per lui, Giletti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022)in. Da tempo la possibile discesa in campo del conduttore di La7 è sulla bocca di tutti. A fare chiarezza ci pensa così il diretto interessato e, sulla sua candidatura come sindaco di Torino o Roma, spiega: "L'unico incarico al quale penserei è quello di presidente della Regione, perché in quel ruolo hai la capacità di incidere". Una grande ambizione quella del giornalista, che al Corriere della Sera ammette di rimanere nella rete di Urbano Cairo con il suo Non è l'Arena: "Il rapporto con il presidente è molto profondo. Non potrò mai dimenticare la mattina in cui chiusero la bara di mio padre: sentii una mano sulla spalla ed era lui. Al di là della televisione e di quello che sarà il mio futuro ho una certezza: a Cairo sarò riconoscente per sempre". Come per lui,...

