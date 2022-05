Calcio | insulti razzisti dei tifosi della Lazio allo steward | «Ti rimandiamo con il gommone a casa tua» – Il video

(Di domenica 22 maggio 2022) «Ma come parli, a m**da?», «Te rimandano coltua!»: sono solo alcune delle frasi che alcunihanno rivoltopresentestadio Olimpico durante partita con il Verona. I cori e le intimidazioni, conditi daglia sfondo razziale, sono proseguiti fino a quanto è intervenuto un collega delloper consigliare al ragazzo di spostarsi: il giovane preso di mira fa resistenza, ma alla fine acconsente e sintana dalla curva. L’intera scena è stata ripresa ine pubblicata su TikTok, dove ha raccolto quasi 850 like, 42 commenti e 198 condivisioni. Prima che venisse eliminata dall’utente che per primo l’ha postata, @ meleoo. ...

