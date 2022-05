Ucraina | 6 civili uccisi nel Lugansk La Russia taglia il gas alla Finlandia Zelensky | “La guerra finirà solo con accordo diplomatico”

(Di sabato 21 maggio 2022) Sale a 6 il bilancio deinei combattimenti in corso da ieri nel. Lo riferisce il capo dell'amministrazione militare regionale diSergiy Gaidai su Telegram. "Sei persone sono morte e sono in corso combattimentiperiferia di Severodonetsk" L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il New York Times pubblica dei video: nuove prove di civili giustiziati a Bucha. Dalle telecamere di sicu… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'I russi hanno completato la rimozione delle macerie del teatro di Mariupol bombardato a marzo, portando… - GiovaQuez : Blinken (Usa): 'La Russia crede che usando la fame come arma potrà riuscire dove la sua operazione ha fallito, spez… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La guerra può terminare solo con mezzi 'diplomatici': lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky parlan… - FirenzePost : Ucraina: 6 civili uccisi nel Lugansk. La Russia taglia il gas alla Finlandia. Zelensky: “La guerra finirà solo con… -

I combattenti bloccati nell'acciaieria sono diventati il simbolo della resistenzae sono rimasti nei tunnel del sito per 80 giorni, asserragliati prima insieme aie poi da soli. Hanno ...' Abbiamo risposto all'ordine di Kiev di non continuare la resistenza per salvare delle vite ', ha spiegato Prokopenko dicendo di essere 'riusciti a evacuare ie chi era gravemente ferito e ...Sale a 6 il bilancio dei civili uccisi nei combattimenti in corso da ieri nel Lugansk. Lo riferisce il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk Sergiy Gaidai su Telegram. "Sei persone s ...La raccolta ha riguardato esclusivamente materiale destinato alla popolazione civile ucraina”. Ma le foto pubblicate dal movimento volontario e da padre Vasyl smentiscono questa tesi.