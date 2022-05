Roma, sorpreso in piena notte mentre manomette le macchinette dell’ospedale: arrestato (FOTO) (Di sabato 21 maggio 2022) Boom di furti nella Capitale. Nel corso di poche ore sono state infatti arrestate diverse persone, tutte con l’accusa di furto aggravato. Nel corso di una prima operazione, i Carabinieri del Nucleo Operativo Roma Centro (coordinati dalla Procura di Roma) hanno arrestato in flagranza due persone di 34 e 44 anni, tutte con precedenti e senza occupazione. I due, sono gravemente indiziati dei reati di concorso in furto aggravato in abitazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Tentato furto in via Lipponio: i controlli dei militari Si aggiravano con fare sospetto nei pressi di via Lipponio, quando i carabinieri hanno notato i due indagati uscire da un condominio ed hanno deciso di bloccarli per sottoporli ad un controllo. La perquisizione sul posto ha permesso ai Carabinieri di rinvenire nella disponibilità dei due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 21 maggio 2022) Boom di furti nella Capitale. Nel corso di poche ore sono state infatti arrestate diverse persone, tutte con l’accusa di furto aggravato. Nel corso di una prima operazione, i Carabinieri del Nucleo OperativoCentro (coordinati dalla Procura di) hannoin flagranza due persone di 34 e 44 anni, tutte con precedenti e senza occupazione. I due, sono gravemente indiziati dei reati di concorso in furto aggravato in abitazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Tentato furto in via Lipponio: i controlli dei militari Si aggiravano con fare sospetto nei pressi di via Lipponio, quando i carabinieri hanno notato i due indagati uscire da un condominio ed hanno deciso di bloccarli per sottoporli ad un controllo. La perquisizione sul posto ha permesso ai Carabinieri di rinvenire nella disponibilità dei due ...

