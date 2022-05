Advertising

GiovaQuez : D'Orsi: 'Draghi punta di diamante del bellicismo guerrafondaio italiano e europeo. Non c'è una guerra per la democr… - ValerioDiPietr2 : @ELiberati Se pensi che il finanziamento sia stato portato avanti da #Putin, quando egli è la punta dell’iceberg. - Shamano_Lo : RT @DiegoFusaro: Il 5Stelle si riscopre pacifista, dopo che poche settimane addietro un suo esponente di punta definì Putin peggiore di un… - GiovanniGrop : RT @ultimenotizie: #Meloni: 'Gli ucraini sono stati attaccati e hanno il diritto di difendersi. L'#Ucraina è la punta dell'iceberg di un co… - Marisolastrong : RT @ultimenotizie: #Meloni: 'Gli ucraini sono stati attaccati e hanno il diritto di difendersi. L'#Ucraina è la punta dell'iceberg di un co… -

ilmessaggero.it

...video con l'ultimo gruppo che si è arreso ed ha costruito su di esso la consueta retorica che... ha pubblicato le ultime fotografie scattate nella fabbrica distrutta dalle truppe diprima ...La Moldavia, a sud - ovest dell'Ucraina, non è un membro della Nato e si teme che possa essere il prossimo obiettivo didopo l'Ucraina. Jack Watling, ricercatore senior presso il think tank per ... Putin punta la Moldavia Londra le invia armi Nato per difendersi: «Potrebbe essere il nuovo obiettivo» Tutto l’occidente è a favore della sicurezza di Israele ma occorre difendere i diritti del popolo palestinese Stefania Craxi: “Vuol dire che bisogna avere la capacità di portare un contributo, se no s ...Armi Nato alla Moldavia tramite Londra. Il ministro degli Esteri britannico Liz Truss ha rivelato in un'intervista al Telegraph che il Regno Unito ha iniziato a discutere con i suoi ...