Palermo-Virtus Entella, Playoff Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 21 maggio 2022) Alle ore 21:00 va in scena Palermo-Virtus Entella, match valido per il ritorno del secondo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C. Le due squadre si giocheranno l'accesso alle Final Four dei Playoff nei 90 minuti del Renzo Barbera. I rosanero partono da una soluzione di assoluto vantaggio, dal momento che nella gara d'andata a Chiavari si sono imposti col risultato di 2-1. Un ottimo risultato per la squadra di Baldini, che ha espugnato lo Stadio Comunale grazie alle reti di Luperini e Brunori, al suo gol numero 26 in stagione. Gli uomini di Volpe sono stati bravi ad accorciare con Merkaj, ma ora alla compagine ligure servirà l'impresa in terra siciliana. Infatti, anche perdendo con un gol di scarto, sarebbe la squadra di casa a passare il turno, in virtù del miglior ...

