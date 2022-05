Memorial Cannarella | gli echi della ventesima edizione

(Di sabato 21 maggio 2022) Monterosso Almo – Non si è ancora spenta l’eco delche, tenutosi domenica scorsa a Monterosso Almo, ha visto partecipare numerose società provenienti da ogni parte d’Italia. Oltre ai sodalizi più gettonatiSicilia, anche ciclisti che arrivavano dal Lazio, dalla Toscana e dall’Emilia Romagna. Insomma, una grande festa per la XXallo scopo di celebrare la memoria di zio Giovannino, così come era conosciuto da tutti Giovanni, che ha avviato allo sport delle due ruote generazioni e generazioni di giovani, in maniera semplice e, allo stesso tempo, efficace., che ha ricoperto pure il ruolo di presidenteFederazione ciclistica italiana, è ricordato da tutti, oltre che per la sua grande passione nei confronti del ...

Prima posizione per Salvo Caruso tra gli Esordienti di primo anno, quinto per Matteo Verdirame e sesto per Corrado Spataro tra gli Esordienti di secondo anno e nono posto, domenica scorsa, per Nunzio ...