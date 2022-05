La matrice jihadista dietro il rapimento della famiglia italiana in Mali (Di sabato 21 maggio 2022) Rocco Antonio Langone (64 anni), Maria Donata Caivano (61), e il loro figlio, Giovanni Langone (42) sono i tre italiani rapiti in Mali nella serata di giovedì: la notizia si è diffusa ieri pomeriggio ed è stata confermata dal Ministero degli Esteri, che ha attivato l’unità di crisi. A Sincina, nella regione di Sikasso, a circa 300 km dalla capitale Bamako, alcuni “uomini armati” – come li hanno descritti i media locali – hanno sequestrato la famiglia, originaria della Basilicata, insieme a un cittadino del Togo. Vivevano in Mali con un gruppo di Testimoni di Geova, avevano acquisito anche un secondo cognome in Africa: Coulibaly. A rapirli, direttamente nella loro abitazione, potrebbero essere stati i jihadisti del gruppo “Jama’at nusrat al-Islam wal-muslimin” (Jnim), organizzazione di estremisti religiosi è ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Rocco Antonio Langone (64 anni), Maria Donata Caivano (61), e il loro figlio, Giovanni Langone (42) sono i tre italiani rapiti innella serata di giovedì: la notizia si è diffusa ieri pomeriggio ed è stata confermata dal Ministero degli Esteri, che ha attivato l’unità di crisi. A Sincina, nella regione di Sikasso, a circa 300 km dalla capitale Bamako, alcuni “uomini armati” – come li hanno descritti i media locali – hanno sequestrato la, originariaBasilicata, insieme a un cittadino del Togo. Vivevano incon un gruppo di Testimoni di Geova, avevano acquisito anche un secondo cognome in Africa: Coulibaly. A rapirli, direttamente nella loro abitazione, potrebbero essere stati i jihadisti del gruppo “Jama’at nusrat al-Islam wal-muslimin” (Jnim), organizzazione di estremisti religiosi è ...

