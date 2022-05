Gas e interesse nazionale Il vero bivio di Draghi

Leggi su formiche

(Di sabato 21 maggio 2022) La guerra in Ucraina e le sue ricadute di lungo termine portano una serie di novità importanti per la strategia energetica e quindi economica del Paese. Da qui bisogna andare a ritroso. L’inizio è nell’attuale fonte primaria di energia – il gas e dagli idrocarburi. In teoria, diversamente che negli anni passati, anche grazie alle nuove tecnologie di estrazione del fracking, il gas è super abbondante. In realtà è tale in assenza di conflitti geopolitici. Ma dopo trent’anni in cui la storia sembrava finita e fosse arrivata la pace perpetua, ricominciano a esserci grandi scontri politici, come quello in corso con la Russia. Questo impone che non si può comprare gas solo in base al prezzo, come era successo per gli ultimi vent’anni. Si deve considerare se il Paese produttore potrà usare tali forniture come arma di ricatto strategico. Quindi l’Italia o la Germania non possono più dipendere ...