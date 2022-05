Calciomercato Napoli | nuovo top club su Ospina!

Advertising

cmdotcom : #Deulofeu vuole una big: dall’interesse del #Napoli alla verità sul #Milan - claudioruss : La pista #Hickey-#Napoli è da ritenersi decisamente in salita, c'è da registrare il forte inserimento dell'#Arsenal… - paterno_carlo : Gazzetta - Koulibaly piace alla Juve, il Napoli chiede 40 milioni ottimo acquisto se sarebbe vero - cn1926it : L’#Arsenal presenta l’offerta, il #Napoli dice «no». Le ultime sul futuro di #Osimhen - infoitsport : Calciomercato Napoli: il nuovo nome in attacco è Berardi -

Corriere dello Sport

Commenta per primo L'unico intervento nel mercato di gennaio da parte delè stato l'acquisto in prestito di Axel Tuanzebe . Il difensore inglese di origini congolesi non ha convinto e farà rientro al Manchester United. Così servirà un nuovo innesto nel reparto ...- Sono giorni importanti per quanto riguarda ciò che avverrà in casaper la prossima stagione. La presenza ormai quasi fissa di De Laurentiis a Castel Volturno nelle ultime ... Calciomercato Napoli, la sorpresa si chiama Berardi! La Fondazione Cannavaro Ferrara ha aderito all’invito del gruppo dei volontari “Je sto vicino a te” della parrocchia Ave Gratia Plena di Barra nel fornire una serie di ...Sembra già essere pronto il prossimo acquisto della squadra di Luciano Spalletti, che ha voluto fortemente il suo arrivo.