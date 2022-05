Ultime Notizie – Ucraina, presidente Accademia Stampa: “A colleghi europei chiedo empatia per vittime guerra” (Di venerdì 20 maggio 2022) “La prima cosa che chiedo ai colleghi europei che si trovano sul campo qui in Ucraina, quando li accompagno e li ‘formo’ per svolgere il loro lavoro sul teatro di guerra? Di essere empatici con le vittime di questa tragedia. Loro ci devono parlare, è logico, ma si tratta di persone drammaticamente sotto choc ed è fondamentale non peggiorare la loro situazione”. A dirlo all’Adnkronos, in un’intervista da Kiev, è Andry Kovalenko, Ceo dell’Accademia Nazionale Ucraina della Stampa, che nel quotidiano si occupa di fornire formazione qualificata ai giornalisti e, dall’inizio della guerra su larga scala, collabora sul campo indirizzando e aiutando i colleghi europei. “Devo dire -racconta ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 20 maggio 2022) “La prima cosa cheaiche si trovano sul campo qui in, quando li accompagno e li ‘formo’ per svolgere il loro lavoro sul teatro di? Di essere empatici con ledi questa tragedia. Loro ci devono parlare, è logico, ma si tratta di persone drammaticamente sotto choc ed è fondamentale non peggiorare la loro situazione”. A dirlo all’Adnkronos, in un’intervista da Kiev, è Andry Kovalenko, Ceo dell’Nazionaledella, che nel quotidiano si occupa di fornire formazione qualificata ai giornalisti e, dall’inizio dellasu larga scala, collabora sul campo indirizzando e aiutando i. “Devo dire -racconta ...

