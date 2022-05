Place de la Concorde e i suoi gioielli (Di venerdì 20 maggio 2022) Tra gli Champs-Elysées a ovest, i giardini delle Tuileries a est, la rue Royale e la chiesa della Madeleine a nord e la Senna a sud, Place de la Concorde occupa senz'altro una posizione strategica non solo a Parigi, ma anche nella storia della Francia dalla sua creazione a metà del XVIII secolo. Con i suoi 8,64 ettari, è anche la piazza più grande della capitale francese. Monumento emblematico di Place de la Concorde è l'Hôtel de la Marine, un superbo complesso architettonico creato nel XVIII secolo da Ange-Jacques Gabriel, primo architetto del re. Fino al 1798 ospitò la Garde-Meuble de la Couronne prima di diventare, per più di duecento anni, sede del Ministero della Marina. Visitare questo monumento unico nel cuore di Parigi, scoprire i suoi appartamenti ristrutturati del 18° secolo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Tra gli Champs-Elysées a ovest, i giardini delle Tuileries a est, la rue Royale e la chiesa della Madeleine a nord e la Senna a sud,de laoccupa senz'altro una posizione strategica non solo a Parigi, ma anche nella storia della Francia dalla sua creazione a metà del XVIII secolo. Con i8,64 ettari, è anche la piazza più grande della capitale francese. Monumento emblematico dide laè l'Hôtel de la Marine, un superbo complesso architettonico creato nel XVIII secolo da Ange-Jacques Gabriel, primo architetto del re. Fino al 1798 ospitò la Garde-Meuble de la Couronne prima di diventare, per più di duecento anni, sede del Ministero della Marina. Visitare questo monumento unico nel cuore di Parigi, scoprire iappartamenti ristrutturati del 18° secolo, ...

