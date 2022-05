Oncologia | il futuro è nella diagnosi molecolare e nelle terapie su misura del paziente

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 maggio 2022) Ildell’, conosciuta come next-generation sequencing (NGS), edi precisione ritagliate “su” per ogni singolo. Una personalizzazione delle cure che consente di ottenere maggiori risultati e minori effetti collaterali, evitare il rischio di tossicità per i pazienti e anche di ottimizzare i costi per il Ssn. Una rivoluzione copernicana già in atto nell’, ma che ha bisogno di leve certe per essere interamente compiuta e implementata. Per questo il Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri (Cipomo) chiede l’inserimento nei Lea della profilazioneestesa per i tumori per i quali è attualmente ...