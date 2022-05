Elon Musk, accusato di molestie nega di aver dato 250mila dollari alla vittima (Di venerdì 20 maggio 2022) Sui media americani si rincorre la voce che vorrebbe Elon Musk accusato di molestie. A riferire la notizia nei particolari è il magazine Business Insider, secondo cui una ex dipendente di SpaceX, azienda aerospaziale del miliardario americano, sarebbe stata molestata da Musk nel 2016. Vi raccomandiamo... Donne militari: 1 su 5 ha subito molestie sessuali, aggressioni e bullismo Le donne militari sono spesso vittime di molestie sessuali e bullismo. Ad affermarlo, uno studio del BMJ Military Health. Pare che all’epoca l’uomo avesse mostrato i genitali alla donna, ex assistente di volo nella flotta di aerei privati del magnate, l’avrebbe toccata ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 20 maggio 2022) Sui media americani si rincorre la voce che vorrebbedi. A riferire la notizia nei particolari è il magazine Business Insider, secondo cui una ex dipendente di SpaceX, azienda aerospaziale del miliardario americano, sarebbe stata molestata danel 2016. Vi raccomandiamo... Donne militari: 1 su 5 ha subitosessuali, aggressioni e bullismo Le donne militari sono spesso vittime disessuali e bullismo. Ad affermarlo, uno studio del BMJ Military Health. Pare che all’epoca l’uomo avesse mostrato i genitalidonna, ex assistente di volo nella flotta di aerei privati del magnate, l’avrebbe toccata ...

