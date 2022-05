Covid, il vaccino spray per bocca e naso ci proteggerà ancora meglio (Di venerdì 20 maggio 2022) Nelle ultime settimane si parla sempre più spesso di vaccini di nuova generazione per il prossimo autunno, quando probabilmente avremo a disposizione prodotti tarati su Omicron e relative sottovarianti. Con la concreta possibilità che le inoculazioni e la conservazione possano essere più semplici grazie a vaccini spray, con diverse aziende impegnate nelle sperimentazioni in proposito. La strada non è breve, ammettono gli esperti. Ma gli studi cominciano a crescere. Così come i candidati vaccini spray in sviluppo (ci sono 8 vaccini nasali in fase di sviluppo clinico e 3 in studi di fase 3, secondo quanto riepiloga online la rivista ‘Scientific American’). Una promessa che segue un percorso più lento, ma che potrebbe essere un po’ più vicina al traguardo. L’immunologo “E’ l’immunizzazione più difficile, la modalità più complessa da mettere a punto. Ma ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 maggio 2022) Nelle ultime settimane si parla sempre più spesso di vaccini di nuova generazione per il prossimo autunno, quando probabilmente avremo a disposizione prodotti tarati su Omicron e relative sottovarianti. Con la concreta possibilità che le inoculazioni e la conservazione possano essere più semplici grazie a vaccini, con diverse aziende impegnate nelle sperimentazioni in proposito. La strada non è breve, ammettono gli esperti. Ma gli studi cominciano a crescere. Così come i candidati vacciniin sviluppo (ci sono 8 vaccini nasali in fase di sviluppo clinico e 3 in studi di fase 3, secondo quanto riepiloga online la rivista ‘Scientific American’). Una promessa che segue un percorso più lento, ma che potrebbe essere un po’ più vicina al traguardo. L’immunologo “E’ l’immunizzazione più difficile, la modalità più complessa da mettere a punto. Ma ...

GuidoDeMartini : ?? Al momento la campagna per offrire una dose booster di vaccino contro il Covid ai soggetti più fragili risulta es… - Adnkronos : Vaccino #Covid, Gimbe: cala efficacia terza dose e sale mortalità anziani. - borghi_claudio : Facciamola semplice: qui è quello che dice il foglio di presentazione del prodotto vaccino covid Moderna di EMA. Le… - teomia11 : RT @madforfree: Non capisco tutta questa ansia per il #vaiolodellescimmie: c’è già il vaccino! Tranquilli. *(approvato dalla FDA un mese p… - ec7905f719f34dc : @Ama_Lella @zothyria Quindi chi ha fatto vaccino covid dovrebbe trovarsi nell'immunità del 'muro vs muro? ' -