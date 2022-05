Antonio Arcudi presidente della neonata sede napoletana dell’Archeoclub d’Italia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 20 maggio 2022) “Nasce Archeoclubdi Napoli., anni 45, archeologo di campo, specializzato in archeologia classica ed esperto in archeologia preventiva con esperienza internazionale. Archeoclub cresce e sta per superare il tetto dei 6000 soci. A breve annunceremo la nascita di altre 11 sedi in Italia”. Ad annunciarlo è Rosario Santanastasio,nazionale di Archeoclub. “Mi occupo di archeologia preventiva da oltre 15 anni – ha dichiarato a caldo-. Ho scavato in tutta Italia e ho fatto esperienza anche in Texas. Mi occupo principalmente di produzione artistica in età classica. La mia attività di studioso e di divulgatore si divide tra Napoli e Reggio Calabria”. “Non poteva ...