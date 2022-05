Allegri, che sgarbo alla Roma: furto in piena regola (Di venerdì 20 maggio 2022) Il mercato non è ancora iniziato ma Allegri sta pensando a come rinforzare la rosa il prossimo anno; sembra pronto lo sgarbo alla Roma. In estate sarà vera e propri rivoluzione: Dybala e Bernardeschi non hanno rinnovato, Chiellini ha detto addio e sembra essere pronto per una nuova esperienza in MLS, Morata non verrà riscattato ma per l’attaccante, probabilmente, si farà un nuovo tentativo con la speranza di prenderlo ad una cifra inferiore rispetto ai trentacinque milioni che la Juventus non è disposta a versare nelle casse dell’Atletico. Indipendentemente dalla questione sul centravanti spagnolo, la società bianconera ha bisogno di una serie di rinforzi importanti e, nelle ultime ore, sembra uscito fuori un nome che potrebbe far comodo ad Allegri. AnsafotoPer rinforzare la rosa della ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 20 maggio 2022) Il mercato non è ancora iniziato masta pensando a come rinforzare la rosa il prossimo anno; sembra pronto lo. In estate sarà vera e propri rivoluzione: Dybala e Bernardeschi non hanno rinnovato, Chiellini ha detto addio e sembra essere pronto per una nuova esperienza in MLS, Morata non verrà riscattato ma per l’attaccante, probabilmente, si farà un nuovo tentativo con la speranza di prenderlo ad una cifra inferiore rispetto ai trentacinque milioni che la Juventus non è disposta a versare nelle casse dell’Atletico. Indipendentemente dquestione sul centravanti spagnolo, la società bianconera ha bisogno di una serie di rinforzi importanti e, nelle ultime ore, sembra uscito fuori un nome che potrebbe far comodo ad. AnsafotoPer rinforzare la rosa della ...

Advertising

GiovaAlbanese : Trovo alquanto improbabile che un club come la #Juventus, che fa del #finoallafine uno dei suoi motti principali, c… - annatrieste : È incredibile vedere quanti juventini si siano rinzelati per il fatto che ho accompagnato le dichiarazioni di Alleg… - annatrieste : Ciao @SommaMonica. Mi spiace che tu la stia prendendo così male ma se pubblichi un contenuto senza menzionare il de… - SlashMidnight : @senia65 Devi tifare per la squadra che dici di amare. Punto. Puoi se vuoi fare una critica costruttiva ci sta te l… - winny1955 : @ilbianconerocom Allegri non le ha. Altrimenti dopo essere stato esonerato per dignità doveva rifiutare di ritornar… -