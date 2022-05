Vaiolo delle scimmie: primo caso in Italia (Di giovedì 19 maggio 2022) “Ho comunicato al ministro” della Salute “Roberto Speranza l’isolamento, avvenuto all’Inmi Spallanzani” di Roma, “del primo caso a livello nazionale del cosiddetto monkeypox, Vaiolo delle scimmie”: così in un tweet l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato ha reso noto che il virus è arrivato nel nostro paese “Ho comunicato al Ministro Speranza l’isolamento avvenuto all’Istituto Lazzaro Spallanzani del primo caso a livello nazionale del cosiddetto ‘Vaiolo delle scimmie’. Isolato già in precedenza in UK, Spagna e Portogallo”, ha spiegato D’Amato aggiungendo: “La situazione è costantemente monitorata”. @AlessioDAmato : Ho comunicato al Ministro Speranza l’isolamento avvenuto all’Istituto Lazzaro Spallanzani del ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) “Ho comunicato al ministro” della Salute “Roberto Speranza l’isolamento, avvenuto all’Inmi Spallanzani” di Roma, “dela livello nazionale del cosiddetto monkeypox,”: così in un tweet l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato ha reso noto che il virus è arrivato nel nostro paese “Ho comunicato al Ministro Speranza l’isolamento avvenuto all’Istituto Lazzaro Spallanzani dela livello nazionale del cosiddetto ‘’. Isolato già in precedenza in UK, Spagna e Portogallo”, ha spiegato D’Amato aggiungendo: “La situazione è costantemente monitorata”. @AlessioDAmato : Ho comunicato al Ministro Speranza l’isolamento avvenuto all’Istituto Lazzaro Spallanzani del ...

