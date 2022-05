Ultime Notizie – Ucraina, Paragone: “Draghi accucciato accanto a Biden” (Di giovedì 19 maggio 2022) “O la Nato la smette, o non ne usciamo”. Così il senatore Gianluigi Paragone, intervenendo dopo l’informativa al Senato di Mario Draghi, “sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina”. “L’Italia si fa dettare il compitino dalla Casa Bianca, adesso abbiamo il governo Biden-Draghi“, sottolinea. “Dopo le battute sui condizionatori spero che lei non dica ‘l’Italia vuole le brioches o la pace’, ma se non ci sarà pane non ci sarà pace, dall’Africa ne arriveranno a migliaia, lei ha sbagliato ad accucciarsi accanto a Biden, basta invio armi“. “Lei – conclude rivolto a Draghi – è qui per gli interessi degli italiani, non degli americani”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) “O la Nato la smette, o non ne usciamo”. Così il senatore Gianluigi, intervenendo dopo l’informativa al Senato di Mario, “sugli sviluppi del conflitto tra Russia e”. “L’Italia si fa dettare il compitino dalla Casa Bianca, adesso abbiamo il governo“, sottolinea. “Dopo le battute sui condizionatori spero che lei non dica ‘l’Italia vuole le brioches o la pace’, ma se non ci sarà pane non ci sarà pace, dall’Africa ne arriveranno a migliaia, lei ha sbagliato ad accucciarsi, basta invio armi“. “Lei – conclude rivolto a– è qui per gli interessi degli italiani, non degli americani”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

