Ultime Notizie – E’ morto Vangelis | sue le musiche di Blade Runner e Momenti di gloria

Il compositore greco Vangelis, nome d'arte di Vangelis Papathanassiou – autore di colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema, da 'Momenti di gloria' a 'Blade Runner' e 'Missing – Scomparso' – è morto all'età di 79 anni. La notizia della morte è arrivata dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis che ha espresso su Facebook il cordoglio dell'intero Paese: "Vangelis Papathanasiou – ha scritto Mitsotakis – non è più tra noi. Il mondo intero ha perso un artista internazionale. Il pioniere del suono elettronico, degli Oscar, dei Mythody e dei grandi successi. Per noi greci, però, che sappiamo che il secondo nome di "bambino di Afrodite" era Odisseo, significa che ha iniziato il suo grande viaggio sulle strade del fuoco. Da lì ci manderà sempre i ..."

