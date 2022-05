Senato: S.Craxi, 'ringrazio Conte per gli auguri di buon lavoro' (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare il presidente Conte per gli auguri di buon lavoro che mi ha rivolto a margine dell'incontro ‘Pnnr, priorità per il futuro dell'Italia'", organizzato da Aepi e Adnkronos presso il Palazzo dell'Informazione. Così, Stefania Craxi, Senatore di Forza Italia (FI) e Presidente della Commissione Affari esteri. "Al di là delle ricostruzioni, le sue parole, dopo ore segnate da tensioni, denotano senso di responsabilità. Da parte mia confermo, ancora una volta, tutto l'impegno per una collaborazione franca e leale, ancorché inclusiva, volta a tutelare l'interesse del Paese e il buon funzionamento di una così importante istituzione parlamentare, che tutti noi abbiamo il dovere di mettere in condizione di piena operatività". Leggi su iltempo (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare il presidenteper glidiche mi ha rivolto a margine dell'incontro ‘Pnnr, priorità per il futuro dell'Italia'", organizzato da Aepi e Adnkronos presso il Palazzo dell'Informazione. Così, Stefaniare di Forza Italia (FI) e Presidente della Commissione Affari esteri. "Al di là delle ricostruzioni, le sue parole, dopo ore segnate da tensioni, denotano senso di responsabilità. Da parte mia confermo, ancora una volta, tutto l'impegno per una collaborazione franca e leale, ancorché inclusiva, volta a tutelare l'interesse del Paese e ilfunzionamento di una così importante istituzione parlamentare, che tutti noi abbiamo il dovere di mettere in condizione di piena operatività".

