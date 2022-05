Prima l’operazione poi la morte, lutto nel mondo dello spettacolo: aveva solo 21 anni (Di giovedì 19 maggio 2022) lutto nel mondo della televisione, la giovane artista è deceduta a soli 21 anni dopo un lungo intervento chirurgico per la rimozione del grasso. La rabbia e il dolore dei genitori. Arriva come un fulmine a ciel sereno la tragica notizia che riguarda la giovane star della televisione, morta a soli 21 anni a seguito di un lungo intervento chirurgico, pare che la giovane sia stata ricoverata Lunedì per un intervento di rimozione del grasso a Bengaluru, nel Karnataka, secondo quanto riferito dai notiziari locali e riportato dal sito Mirror. Da quel momento le cose sono andate in modo molto diverso da quello che tutti si sarebbero mai potuto aspettare. Ansa Pare infatti che l’attrice abbia avuto delle complicazioni dovute al liquido che in poco tempo si è accumulato nei polmoni, la sua ... Leggi su chenews (Di giovedì 19 maggio 2022)neldella televisione, la giovane artista è deceduta a soli 21dopo un lungo intervento chirurgico per la rimozione del grasso. La rabbia e il dolore dei genitori. Arriva come un fulmine a ciel sereno la tragica notizia che riguarda la giovane star della televisione, morta a soli 21a seguito di un lungo intervento chirurgico, pare che la giovane sia stata ricoverata Lunedì per un intervento di rimozione del grasso a Bengaluru, nel Karnataka, secondo quanto riferito dai notiziari locali e riportato dal sito Mirror. Da quel momento le cose sono andate in modo molto diverso da quello che tutti si sarebbero mai potuto aspettare. Ansa Pare infatti che l’attrice abbia avuto delle complicazioni dovute al liquido che in poco tempo si è accumulato nei polmoni, la sua ...

Advertising

luciano74121 : 2)UCCIDENDO 46 PALESTINESI'.ALCUNE IMPRESSIONI A LATERE(USO PAROLA DEL GERGO GIURIDICO', VISTO CHE IN GIRO CI SONO… - My_Salute : ? Disinformazione L'ambasciatore russo negli Stati Uniti A. Antonov ha dichiarato: 'I passi macroeconomici dell'Occ… - infoitestero : Mosca per la prima volta ammette ufficialmente 'difficoltà in Ucraina', ma assicura: 'L'operazione speciale c… - lookati_inside : @gisellaruccia Io rispetto tutte le vite. Mi dispiace ma per quelle pre-vax non si poteva fare niente, o forse cura… - Camillacon2elle : chiama mamma e mi fa 'vai a prendere tua sorella in ospedale che ha finito l'operazione' io mollo il lavoro per 2 o… -