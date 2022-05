**Pnrr: Calenda, 'Draghi contrario a ridiscuterne, ma credo inevitabile'** (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "credo che Draghi, lo ha detto chiaramente a Strasburgo, è contrario a ridiscutere per parte del Pnrr, ma credo sia inevitabile". Così il leader di Azione Carlo Calenda, in collegamento con l'evento 'Pnrr: priorità e futuro dell'Italia', promosso da Aepi e Adnkronos. Calenda ha sottolineato le difficoltà che l'Italia ha, storicamente, nella spesa dei fondi europei: con il Pnrr "dobbiamo spendere 34 mld l'anno e normalmente non riusciamo a spenderne 14", anche perché "in Italia tutti si occupano di tutto tranne di implementazione". Soprattutto sulle spese per la Pubblica amministrazione, il leader di Azione non nasconde le difficoltà di spesa, "invece di metterli in un imbuto - osserva - bisognerebbe farli usare per fare gli stessi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "che, lo ha detto chiaramente a Strasburgo, èa ridiscutere per parte del Pnrr, masia". Così il leader di Azione Carlo, in collegamento con l'evento 'Pnrr: priorità e futuro dell'Italia', promosso da Aepi e Adnkronos.ha sottolineato le difficoltà che l'Italia ha, storicamente, nella spesa dei fondi europei: con il Pnrr "dobbiamo spendere 34 mld l'anno e normalmente non riusciamo a spenderne 14", anche perché "in Italia tutti si occupano di tutto tranne di implementazione". Soprattutto sulle spese per la Pubblica amministrazione, il leader di Azione non nasconde le difficoltà di spesa, "invece di metterli in un imbuto - osserva - bisognerebbe farli usare per fare gli stessi ...

Advertising

Agricolae1 : @Conf_AEPI #Pnrr, @CarloCalenda (@Azione_it): Ridiscutere alcune parti o risorse non saranno spese. #Energia,… - fisco24_info : Calenda: 'Governo a rischio per M5S? Ho rinunciato a capirli': (Adnkronos) - L'europarlamentare e leader di Azione… - Adnkronos : Calenda parla delle possibilità e gestione dei fondi dal #PNRR, in occasione dell'evento promosso da Adnkronos con… - MasieroValerio : @fattoquotidiano Devi stare muto calenda! Ringrazia che ha sostenuto quel fallito di draghi per tutti sti mesi! A p… - PATRIZIA953 : RT @ilfoglio_it: A Sorrento, va in scena la Davos dei limoni, ma è anche il week-end degli sfoghi. Gelmini contro Ronzulli, Calenda contro… -