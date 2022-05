Juventus, niente conferenza per Allegri: Stadium requisito da Uefa per finale Champions femminile (Di giovedì 19 maggio 2022) Non si terrà l’ultima conferenza stampa per Massimiliano Allegri. L’Allianz Stadium è infatti requisito dall’Uefa per i preparativi in vista della finale di Champions League femminile tra Barcellona e Lione, con calcio d’inizio sabato 21 maggio alle ore 19. Il tecnico della Juventus avrebbe dovuto rispondere alle domande dei giornalisti nella giornata di venerdì 20 maggio nella sala stampa dell’impianto bianconero in vista dell’ultimo match contro la Fiorentina; l’allenatore bianconero parlerà ai microfoni di Juventus TV. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Non si terrà l’ultimastampa per Massimiliano. L’Allianzè infattidall’per i preparativi in vista delladiLeaguetra Barcellona e Lione, con calcio d’inizio sabato 21 maggio alle ore 19. Il tecnico dellaavrebbe dovuto rispondere alle domande dei giornalisti nella giornata di venerdì 20 maggio nella sala stampa dell’impianto bianconero in vista dell’ultimo match contro la Fiorentina; l’allenatore bianconero parlerà ai microfoni diTV. SportFace.

