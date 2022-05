Giro d’Italia, a Genova vince Stefano Oldani: delirio del pubblico (Di giovedì 19 maggio 2022) Stefano Oldani ha vinto la 12esima tappa del 105esimo Giro d’Italia di ciclismo, da Parma a Genova, lunga 204 chilometri. Battuti allo sprint Lorenzo Rota, secondo, e l’olandese Gijs Leemreize, terzo. Alle spalle dei primi tre classificati (i primi 2 con lo stesso tempo di 4h26’47, il terzo a 2?), al quarto posto si è piazzato un altro olandese, Bauke Mollema, con un distacco di 57?; quinto il colombiano Santiago Buitrago Sanchez, sesto l’olandese Wilco Kelderman e settimo l’australiano Lucas Hamilton con lo stesso ritardo. Ottavo Andrea Vendrame, a 1’44”. La maglia rosa dello spagnolo Juan Pedro Lopez Perez si è presentata sul traguardo con circa 8? di ritardo. (foto@Girod’Italia-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 19 maggio 2022)ha vinto la 12esima tappa del 105esimodi ciclismo, da Parma a, lunga 204 chilometri. Battuti allo sprint Lorenzo Rota, secondo, e l’olandese Gijs Leemreize, terzo. Alle spalle dei primi tre classificati (i primi 2 con lo stesso tempo di 4h26’47, il terzo a 2?), al quarto posto si è piazzato un altro olandese, Bauke Mollema, con un distacco di 57?; quinto il colombiano Santiago Buitrago Sanchez, sesto l’olandese Wilco Kelderman e settimo l’australiano Lucas Hamilton con lo stesso ritardo. Ottavo Andrea Vendrame, a 1’44”. La maglia rosa dello spagnolo Juan Pedro Lopez Perez si è presentata sul traguardo con circa 8? di ritardo. (foto@-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al ...

Advertising

giroditalia : ???? @GrmayeBiniam is the first Eritrean athlete to win a stage at the Giro d’Italia. ???? @GrmayeBiniam è il primo at… - ilpost : Girmay si ritirerà dal Giro d’Italia dopo essersi infortunato col tappo dello spumante - Eurosport_IT : ?? Il tappo dello spumante manda k.o. Biniam Girmay: il corridore eritreo abbandona il Giro d'Italia! ??? Scopri di… - MVaudois : RT @villeneuve_di: La 15a tappa del Giro d’Italia?? passa anche da Villeneuve?????????? Se avete preparato un allestimento floreale a tema, non… - zuma2007 : Polemica striscioni Autostrade per il Giro d'Italia: 'Indecenti, siamo rimasti allibiti' - -