Giorgia Palmas questa volta ha “esagerato” | bikini da urlo | fan in delirio

(Di giovedì 19 maggio 2022) Una delle donne più conosciute all’interno del mondo dello spettacolo; cerchiamo di conoscere nel migliore dei modi. Dal sogno che aveva quando era bambina (quello di diventare astronauta) alla carriera nel mondo dello spettacolo con un noto programma di Canale cinque fino alla bellissima storia d’amore con Filippo Magnini passando per la passione per il calcio;, donna di infinita bellezza ed immenso fascino. InstagramUna curiosità suriguarda, senza nessun dubbio, il lato calcistico; da questo punto di vista, la showgirl è una grande tifosa Milan e, instagione, i rossoneri le possono regalare una grandissima soddisfazione. A novanta minuti dalla fine, infatti, i ragazzi di Pioli ...

Advertising

infoitcultura : Filippo Magnini e Giorgia Palmas: la clamorosa rivelazione sulle nozze - ParliamoDiNews : Giorgia Palmas e Filippo Magnini: le foto delle nozze | Gossip Blog #giorgia #palmas #filippo #magnini #foto #nozze… - DiTollaLuca : Evviva gli Sposi...evviva l' Amore...?? Amici miei siete bellissimi dentro e fuori. Vi voglio un mondo di bene e ch… - infoitcultura : Giorgia Palmas e Filippo Magnini, le foto del matrimonio: “Prima del sì ho pianto, sono crollato” - infoitcultura : Giorgia Palmas mostra le emozioni del matrimonio con le foto delle figlie -

, romanticamente chic Sabato 14 maggio a incantare ospiti e social è stata la bellissimache ha sposato il suo Filippo Magnini a Como con rito ecclesiastico, dopo che i ...Filippo Magnini rivela di aver ceduto alla forte emozione provata. Dopo le nozze in chiesa con, lo scorso 14 maggio, celebrate nella piccola chiesa di San Sininno ad Argegno, vicino Como, location del ricevimento, andato in scena nella bellissima Villa Bonomi, lo sportivo a Chi ...Una delle donne più conosciute all'interno del mondo dello spettacolo; cerchiamo di conoscere nel migliore dei modi Giorgia Palmas.Dall’emozione però Filippo ha rivelato di essere letteralmente crollato. Anche un uomo grande e grosso come Filippo Magnini, abituato da campione olimpico a gestire le emozioni più forti, non ha retto ...