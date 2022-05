Gas ed energia nucleare ancora nella Tassonomia verde europea, la denuncia di Greenpeace Francia (Di giovedì 19 maggio 2022) Un rapporto di Greenpeace Francia porta alla luce come la dipendenza dall’energia russa sia difficilmente ovviabile se non si eliminano gas e nucleare dalla finanza verde europea La Tassonomia verde è un lavoro che la Comunità europea sta portando avanti da oltre 4 anni. Si tratta dell’elenco e della definizione delle attività che possono essere L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 19 maggio 2022) Un rapporto diporta alla luce come la dipendenza dall’russa sia difficilmente ovviabile se non si eliminano gas edalla finanzaLaè un lavoro che la Comunitàsta portando avanti da oltre 4 anni. Si tratta dell’elenco e della definizione delle attività che possono essere L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

ilfoglio_it : La Commissione annuncia un progetto da 300 miliardi di euro per far fronte a un eventuale stop delle forniture di g… - RaiNews : 'Dobbiamo accelerare la transizione verso l'energia pulita e le procedure autorizzative per le energie rinnovabili'… - reportrai3 : Da settimane i ministri italiani girano il mondo a caccia di fornitori di gas. Eppure c’è una soluzione a chilometr… - gravitazeroeu : RT @ilfoglio_it: La Commissione annuncia un progetto da 300 miliardi di euro per far fronte a un eventuale stop delle forniture di gas e pe… - Karencorallo : RT @TheJeruTimes: Le perle pirla del JerùTimes: Se scoreggi costantemente per 6 anni e 9 mesi, produci abbastanza gas per ricreare l’energ… -