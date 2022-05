“É sempre mezzogiorno” | bomboloni alla crema di zia Cri

(Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo il dolce di ieri, davvero imperdibile (qui), zia Cri torna a regalarci una delle sue idee, un altro dei suoi dolci, la merenda dell’estate in Riviera romagnola. Ecco i. Ingredienti 350 g farina 00, 150 g farina manitoba, 30 g zucchero, 1 uovo, 1 tuorlo, 20 g lievito di birra, 170 g acqua, 60 g burro, 7 g sale, 1 l olio per friggere, zucchero a velo: 500 ml latte, scorza di limone, 140 g zucchero, 4 tuorli, 20 g amido di mais, 20 g amido di riso, sale Procedimento Per l’impasto, misceliamo la farina 00 e quella manitoba, quindi uniamo lo zucchero, le uova sbattute (uno intero ed un tuorlo), il lievito di birra fresco sbriciolato e gran parte dell’acqua. Mescoliamo e, ad impasto formato, inseriamo il sale e l’acqua rimasta. Impastiamo qualche minuto, infine aggiungiamo il burro a ...

