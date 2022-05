Ceramica, Lonardo: “Il mio appello al Ministro Giorgetti per chiedere di rivedere il bando” (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Il bando per la realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell’attività nel settore della Ceramica artistica e tradizionale e della Ceramica di qualità presenta alcuni aspetti che a mio giudizio andrebbero chiariti. Per esempio, le spese ammesse a finanziamento sono 80% per acquisti effettuabili unicamente dal 17 maggio al 30 giugno! Pertanto viene spontaneo chiedersi: quanti sono i ceramisti nel nostro Paese, che, in questo momento storico, post pandemia ed in tempo di guerra, con tutte le difficoltà che essa sta comportando, hanno la disponibilità economica per anticipare tali spese, per poi sperare di recuperare? E soprattutto perché si chiede di anticipare entro 45 giorni per acquisto attrezzature? Qualche dubbio lo solleva anche lo scorrimento della graduatoria ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Ilper la realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell’attività nel settore dellaartistica e tradizionale e delladi qualità presenta alcuni aspetti che a mio giudizio andrebbero chiariti. Per esempio, le spese ammesse a finanziamento sono 80% per acquisti effettuabili unicamente dal 17 maggio al 30 giugno! Pertanto viene spontaneo chiedersi: quanti sono i ceramisti nel nostro Paese, che, in questo momento storico, post pandemia ed in tempo di guerra, con tutte le difficoltà che essa sta comportando, hanno la disponibilità economica per anticipare tali spese, per poi sperare di recuperare? E soprattutto perché si chiede di anticipare entro 45 giorni per acquisto attrezzature? Qualche dubbio lo solleva anche lo scorrimento della graduatoria ...

Advertising

anteprima24 : ** #Ceramica, #Lonardo: 'Il mio appello al #Ministro #Giorgetti per chiedere di rivedere il #Bando' **… - TV7Benevento : Ceramica, LONARDO: 'Appello al Ministro Giorgetti per chiedere di rivedere il bando' - - Agenparl : Ceramica, LONARDO: il mio appello al Ministro Giorgetti per chiedere di rivedere il bando) - - TV7Benevento : LONARDO: 'Complimenti a Lucio Rubano per nomina a vicepresidente Associazione Italiana Città della Ceramica' -… - ilvaglio1 : Città della ceramica, la soddisfazione di Sandra Lonardo #ceramica #sandralonardio #benevento -