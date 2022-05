Berardi e non solo: le mosse di Maldini per l’attacco del Milan! (Di giovedì 19 maggio 2022) Nonostante si avvicini la domenica decisiva per l’assegnazione dello scudetto, non si perde di vista il calciomercato che offre degli intrecci proprio con il Sassuolo prossimo avversario rossonero. Come titola Tuttosport infatti: “Berardi può diventare milanista“. A Reggio dunque, nella città del Tricolore, il Milan si gioca il suo, pensando e guardando all’esterno che il tricolore della nazionale l’ha portato sul tetto d’Europa. Brekalo Calciomercato MilanMa Berardi non è il solo ad essere sul taccuino di Maldini e Massara. In questa settimana era giunta notizia di un mancato accordo per il rinnovo tra Brekalo e il Torino. Tra le motivazioni che hanno spinto il fantasista granata a non proseguire la sua esperienza all’ombra della Mole c’è quella di voler giocare la Champions League, possibilità e prospettiva che, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 19 maggio 2022) Nonostante si avvicini la domenica decisiva per l’assegnazione dello scudetto, non si perde di vista il calciomercato che offre degli intrecci proprio con il Sassuolo prossimo avversario rossonero. Come titola Tuttosport infatti: “può diventare milanista“. A Reggio dunque, nella città del Tricolore, il Milan si gioca il suo, pensando e guardando all’esterno che il tricolore della nazionale l’ha portato sul tetto d’Europa. Brekalo Calciomercato MilanManon è ilad essere sul taccuino die Massara. In questa settimana era giunta notizia di un mancato accordo per il rinnovo tra Brekalo e il Torino. Tra le motivazioni che hanno spinto il fantasista granata a non proseguire la sua esperienza all’ombra della Mole c’è quella di voler giocare la Champions League, possibilità e prospettiva che, ...

