Amendola | ' Negoziare energia priorità | 27 paesi non possono subire ricatto su gas'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - ''Adesso dobbiamo Negoziare anche l'energia, che è la priorità nazionale, stiamo costruendo dopo tanti anni di ritardi un'Unione dell'energia, 27 paesi non possono essere sotto ricatto dell'isteria speculativa di alcuni mercati sulla fornitura del gas. Noi dobbiamo essere un grande continente che non solo diversifica i fornitori ma costruisce infrastrutture, investe su tecnologie di nuova generazione. Io penso a un'Europa che sia industria, che sia ricerca, che abbia cervello e per fare questo noi dobbiamo fare investimenti e lasciarci alle spalle le regole del patto di stabilità e crescita che descrivevano un mondo di 20 anni fa''. Lo ha detto Vincenzo Amendola, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

