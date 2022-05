Venerdì da incubo a Roma: lo sciopero ferma metro, autobus e treni (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si preannuncia un Venerdì pieno di disagi anche a Roma per lo sciopero nazionale che fermerà anche i mezzi pubblici della Capitale. Venerdì 20 maggio il trasporto pubblico è a rischio per l'adesione dei sindacati Cub Trasporti, Cobas e Usb Lavoro Privato allo sciopero generale nazionale dei settori pubblici e privati. A Roma l'agitazione interesserà la rete Atac (bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord) e le linee bus gestite dalla Roma Tpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti in sub-affidamento ad altri operatori. Dalle 21, possibile stop anche per la navetta MB (che sostituisce i treni delle metro B tra ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Si preannuncia unpieno di disagi anche aper lonazionale che fermerà anche i mezzi pubblici della Capitale.20 maggio il trasporto pubblico è a rischio per l'adesione dei sindacati Cub Trasporti, Cobas e Usb Lavoro Privato allogenerale nazionale dei settori pubblici e privati. Al'agitazione interesserà la rete Atac (bus, tram,politane e ferrovie-Lido, Termini-Centocelle e-Nord) e le linee bus gestite dallaTpl. Sulla rete Atac loriguarda anche i collegamenti in sub-affidamento ad altri operatori. Dalle 21, possibile stop anche per la navetta MB (che sostituisce idelleB tra ...

