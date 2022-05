Mercato San Severino, aggiudicata la gara per il depuratore di Costa (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiaggiudicata la gara pubblica, per un importo di 5 milioni di euro stanziati dalla Regione Campania, relativa ai lavori al depuratore di Costa. Dopo una lunga attesa – scandita da sollecitazioni per le vie brevi, missive ed incontri – a darne comunicazione ufficiale è Gori, gestore dell’impianto, attraverso il suo responsabile del Programma Investimenti Andrea Palomba. Con verbale di gara n. 4 del 03/05/2022 – si legge nella missiva inviata al sindaco di Mercato S.Severino Antonio Somma – le operazioni di gara sono state ultimate e si procederà all’avvio della progettazione esecutiva e della successiva esecuzione dei lavori. Attraverso la sostituzione di apparecchiature oramai obsolete, il maxi intervento consentirà di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutilapubblica, per un importo di 5 milioni di euro stanziati dalla Regione Campania, relativa ai lavori aldi. Dopo una lunga attesa – scandita da sollecitazioni per le vie brevi, missive ed incontri – a darne comunicazione ufficiale è Gori, gestore dell’impianto, attraverso il suo responsabile del Programma Investimenti Andrea Palomba. Con verbale din. 4 del 03/05/2022 – si legge nella missiva inviata al sindaco diS.Antonio Somma – le operazioni disono state ultimate e si procederà all’avvio della progettazione esecutiva e della successiva esecuzione dei lavori. Attraverso la sostituzione di apparecchiature oramai obsolete, il maxi intervento consentirà di ...

