La radio ufficiale: “Osimhen resta a Napoli, via solo in un caso” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Victor Osimhen resta al Napoli lo fa sapere la redazione di radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club partenopeo. Secondo le informazioni da redazione sportiva al momento il Napoli non ha alcuna intenzione di cedere l’attaccante nigeriano. Quest’oggi De Laurentiis sul mercato del Napoli si è sbilanciato con Anguissa, mentre Mertens resta in sospeso. Ma non c’è stata nessuna notizia sul giocatore El Lille. Le ultime novità su Osimhen vengono date da radio Goal, che fa sapere: “Per quanto ne sappiamo le percentuali che Osimhen resti a Napoli sono del 99%> perché ci teniamo questo 1%? Perché qualora arrivasse un grande club europeo ed arrivasse ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Victorallo fa sapere la redazione diKiss Kissdel club partenopeo. Secondo le informazioni da redazione sportiva al momento ilnon ha alcuna intenzione di cedere l’attaccante nigeriano. Quest’oggi De Laurentiis sul mercato delsi è sbilanciato con Anguissa, mentre Mertensin sospeso. Ma non c’è stata nessuna notizia sul giocatore El Lille. Le ultime novità suvengono date daGoal, che fa sapere: “Per quanto ne sappiamo le percentuali cheresti asono del 99%> perché ci teniamo questo 1%? Perché qualora arrivasse un grande club europeo ed arrivasse ...

