La contraerea russa ha sparato contro caccia israeliani

Forse è stato un gesto di avvertimento, ma quanto successo in Siria può rappresentare un cambiamento significativo dell'atteggiamento russo nei confronti di Israele: batterie S-300 hanno aperto il fuoco contro caccia israeliani dello Stato ebraico, che erano impegnati in una delle missioni siriane con cui cercano di bloccare i continui rifornimenti di armi che i Pasdaran fanno arrivare alle milizie sciite mediorientali (sfruttando le permeabilità del territorio di Damasco). Le fonti dei media israeliani lo definiscono "incidente", sottolineando però che quanto è avvenuto nella serata di venerdì 13 maggio (e fatto circolare adesso) è senza precedenti. L'aviazione israeliana era in azione su obiettivi vicino alla città di Masyaf, nel nord-ovest della Siria, dove almeno cinque persone sono state uccise e sette sono rimaste ferite nell'attacco aereo.

