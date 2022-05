Italia ai Mondiali, Gravina: 'Zero possibilità di ripescaggio' (Di mercoledì 18 maggio 2022) ROMA - " possibilità di ripescaggio in caso di esclusione dell'Ecuador? Zero . C'era un'ipotesi remota prevista, ma l'Europa ha 13 posti disponibili e li ha occupati tutti, se si libererà un posto in ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 maggio 2022) ROMA - "diin caso di esclusione dell'Ecuador?. C'era un'ipotesi remota prevista, ma l'Europa ha 13 posti disponibili e li ha occupati tutti, se si libererà un posto in ...

